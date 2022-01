Calciomercato Roma: sfida al Bologna per il giovane Kasius

Aspettando il possibile secondo rinforzo per il centrocampo, la Roma guarda anche al futuro e punta un giovane di prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni il club giallorosso è tra la società interessata a Denso Kasius, terzino destro olandese classe 2002.

Di proprietà dell'Utrecht ma in prestito al Volendam, club capolista della Eerste Divisie (la serie B olandese), Kasius è il principale obiettivo di mercato del Bologna, alla ricerca di un esterno viste le difficoltà incontrate nella trattativa con l'Aberdeen per Ramsay. Il club rossoblu al momento è in vantaggio sulla concorrenza. Kasius, valutato 5 milioni di euro, è seguito anche dal Borussia Dortmund

(Tele Radio Stereo)