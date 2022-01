Calciomercato Roma, Sergio Oliveira: domani le visite mediche

Sembra ormai tutto fatto per l'arrivo di Sergio Oliveira dal Porto alla Roma: come riporta su Twitter Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la fumata bianca per il trasferimento del centrocampista portoghese in giallorosso è ormai dietro l'angolo. Il giocatore dovrebbe svolgere già domani le visite mediche di rito, propedeutiche alla tanto attesa firma sul contratto.

#Roma in conclusione la trattativa con il #Porto per Sergio Oliveira. Il centrocampista domani dovrebbe svolgere le visite mediche con i #giallorossi. Nuovo rinforzo in arrivo per #Mourinho. ✔️ @tvdellosport https://t.co/5LnPzYiW4v — Gianluigi Longari (@Glongari) January 11, 2022