Calciomercato Roma, Sergio Conceição: "Cessione di Sergio Oliveira? Ho fiducia nel presidente"

Domani il Porto giocherà in casa dell'Estoril e alla vigilia ha parlato il tecnico Sergio Conceição. Inevitabile la domanda sul mercato, con le cessioni che appaiono imminenti di Sergio Oliveira, destinato alla Roma, e Luis Díaz. Questa la risposta di Conceição alla domanda: "Ho molta fiducia in un presidente che ha 63 titoli calcistici per quanto riguarda la composizione della rosa, tra acquisti e cessioni della squadra".