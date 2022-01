Calciomercato Roma: salta definitivamente Kamara, idea Nandez. Passetti (dg Cagliari): "Nessuna uscita prevista oltre a Baselli"

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Bandiera bianca. Boubacar Kamara non sarà un giocatore della Roma. Almeno non in questo mercato invernale, per il futuro mai mettere limiti alla provvidenza. (...) Con Kamara che non arriverà, il rischio che il mercato giallorosso in entrata si sia concluso, è sempre più concreto. Dipende dal futuro di Amadou Diawara. (...) Voci non solo straniere (il Galatasaray lo ha mollato, il Valencia sembra essere passato in seconda fila), ma anche italiane. Nel quadro di un valzer di centrocampisti che vedrebbe coinvolte oltre alla Roma, Cagliari, Torino e Samp, tre club che sarebbero interessati a Diawara. Al centro del valzer ci sarebbe Nahitan Nandez, l'uruguaiano che non vede l'ora di lasciare il Cagliari (...) Nandez, del resto, per la Roma in questo momento sembra l'unico centrocampista abbordabile. Perché Zakaria pare avviato sulla strada che porta alla Juventus. Perché il Bayern Monaco ha tolto dal mercato Roca. Perché Grillitsch a Trigoria pare che non sia stato mai un obiettivo primario. Perché Douglas Luiz costa una cifra neppure avvicinabile per le casse romaniste. Perché se c'è un mister ics sono stati bravissimi a tenerlo coperto. (....)

Sul mercato del Cagliari interviene il DG del club rossoblù Mario Passetti, che prima del match di campionato con la Fiorentina spiega:

"Baselli è una trattativa in corso e speriamo che vada a buon fine presto. Per il resto non ci sono uscite pianificate e se ci saranno verranno sostituiti in modo adeguato".

(Sky Sport)