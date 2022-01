Calciomercato Roma, Sabatini: "Fazio verrebbe volentieri, bisogna trovare una quadra contrattuale sulla durata"

In esclusiva al sito dedicato alle vicende della Salernitana il direttore sportivo del club Walter Sabatini ha parlato della situazione di Federico Fazio, accostato alla squadra campana: "Verrebbe molto volentieri, è un uomo pieno di orgoglio e che onora gli impegni, bisogna solo trovare una quadra contrattuale sulla durata e non economicamente - ha detto l'ex ds giallorosso sul difensore fuori rosa nella Roma - Ha dato anche disponibilità di rimanere in serie B, qualora non dovessimo riuscire a salvarci".

(tuttosalernitana.com)

