Calciomercato Roma: Reynolds-Kortrijk, attesa per oggi l'ufficialità del prestito

Da ieri è volato in Belgio e si appresta a iniziare una nuova avventura. Con tutta probabilità sarà oggi il giorno dei saluti di Bryan Reynolds. Il terzino statunitense, mai considerato da Mourinho in questi primi 6 mesi dello Special One a Roma, riparte dalla Pro League belga. Oggi si chiuderà definitivamente l'operazione con il KV Korkrijt, attualmente ottavo in campionato. L'ufficialità della cessione dovrebbe arrivare oggi, visto che ieri la squadra ha giocato un match di campionato ieri (1-1 con l'Eupen). Reynolds si trasferirà in prestito secco.

(Il Tempo)