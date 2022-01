Calciomercato Roma: per l'estate Pinto non smette di monitorare Senesi, Xhaka e Kostic

Si punta alla rivoluzione: Josè Mourinho non è soddisfatto del rendimento della rosa fino a questo punto della stagione ed in vista della prossima ha già in mente di rivoluzionare la Roma. Ecco perché Tiago Pinto, stando a quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano, non smette di monitorare profili di giocatori in passato già accostati ai colori giallorossi. Per il ruolo di difensore centrale si continua a tenere d'occhio Marcos Senesi del Feyenoord, mentre per la mediana a Trigoria rimane nel mirino un vecchio pallino: Granit Xhaka. Si vuole intervenire, poi, anche sul ruolo di esterno offensivo: piace ancora Filip Kostic, dell'Eintracht.

(Il Messaggero)