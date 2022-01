Si moltiplicano le voci relative alle uscite in questa sessione di calciomercato per la Roma: dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sembra confermato l'interesse della Fiorentina per Marash Kumbulla: a rilanciare l'indiscrezione del gradimento della Viola per il difensore ex Hellas Verona è Niccolò Ceccarini attraverso il proprio profilo Twitter.