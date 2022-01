Calciomercato Roma: per Kamara niente cessione a gennaio, lascerà il Marsiglia a parametro zero

Boubacar Kamara ha deciso: resterà al Marsiglia fino a fine stagione e lascerà il club francese a parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni il centrocampista francese ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo del Marsiglia. Il presidente Longoria aveva iniziato diverse discussioni per provare a cedere il talento già in questa sessione di mercato invernale ma è rimasto spiazzato dalla scelta del giocatore di andare via solo a partire dalla prossima estate a parametro zero. Il giocatore era nel mirino della Roma prima che i giallorossi cambiassero obiettivo in favore di Sergio Oliveira.

(calciomercato.com)

