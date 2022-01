Calciomercato Roma: pazza idea Luiz Felipe a parametro zero

La Roma starebbe pensando a Luiz Felipe. Secondo quanto riferisce il sito specializzato sul calciomercato, a Trigoria sarebbe sbocciato l'interesse per il difensore attualmente in forza alla Lazio. La trattativa per il suo rinnovo con i biancocelesti sta vivendo un momento complicato e ci sarebbe distanza tra la domanda dell'entourage del ragazzo e la proposta di Lotito. La Roma con Luiz Felipe prenderebbe un rinforzo per la difesa a costo zero, visto che il contratto del giocatore è in scadenza a giugno. Il giocatore non avrebbe grandi problemi a trasferirsi in giallorosso.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE