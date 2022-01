Calciomercato Roma: Oliveira può sbarcare già domenica. Kamara e Grillitsch sullo sfondo

Il mercato della Roma impenna: in giornata è atteso l'arrivo nella Capitale di Ainsley Maitland-Niles, ma l'inglese potrebbe non essere l'unico colpo a stretto giro di posta. Come riporta la versione odierna della rosea Sergio Oliveira, centrocampista del Porto in trattativa con i giallorossi, potrebbe sbarcare già domenica. Cifre e formula: prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con opzione per il riscatto fissata a circa 15.

Decisivo sarebbe, in caso di fumata bianca, l'intervento del super agente Jorge Mendes su indicazione di Mourinho. Restano comunque sullo sfondo Florian Grillitsch e Boubacar Kamara.

(gasport)