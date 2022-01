Calciomercato Roma: occhi su Keita del Liverpool per la prossima estate

Naby Keita del Liverpool è finito in fondo alle gerarchie di Klopp e per questo potrebbe partire nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista non è mai riuscito a convincere pienamente l'allenatore, che ormai non punta più su di lui, tanto che gli ha comunicato di iniziare a cercare un nuovo club per il futuro. Acquistato per 60 milioni di euro dal Lipsia, non è riuscito a ripetere le prestazioni offerte con la maglia del Lipsia ed ora potrebbe lasciare i Reds, anche perché il suo contratto scade nel 2023 e la società inglese non sembra essere intenzionata a rinnovarlo. Tra le pretendenti ci sarebbero Barcellona, Bayern Monaco, West Ham, Milan e Roma, ma la valutazione del cartellino del ventiseienne è di circa 30 milioni.

