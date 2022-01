La Roma continua ad osservare profili per il futuro. Secondo quanto riporta il sito che si occupa di calciomercato, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Lucas Kawan del Gremio. Il classe 2003 è un terzino destro e nell'ultimo periodo si è messo in mostra con la maglia del club brasiliano. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024. Su di lui però non ci sarebbe solo la Roma, bensì anche il Milan è sulle sue tracce.

(tuttomercatoweb.com)

