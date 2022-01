Calciomercato Roma: nuovo tentativo per la rescissione di Santon

Pastore, Nzonzi e Pedro la scorsa estate, Fazio in questa sessione di mercato. La lista degli esuberi in casa Roma si restringe ulteriormente e resta un solo nome tra i giocatori fuori rosa. Quello di Davide Santon.

Sotto contratto fino al prossimo giugno, il difensore ha rifiutato tutte le soluzioni che gli sono state proposte in questi mesi ma la Roma è decisa a chiudere in anticipo il rapporto. Nei giorni scorsi c'è stato un tentativo per la rescissione consensuale del contratto, ma l'intesa non è arrivata. Stando alle ultime indiscrezioni la Roma ci riproverà nelle ultime ore di calciomercato.

(Il Messaggero)