Calciomercato Roma: niente Cagliari per Diawara, i sardi vogliono Darboe in prestito

Nelle ultime ore del mercato invernale le trattative in casa Roma ruotano intorno al futuro di Amadou Diawara. Stando alle informazioni del giornalista di "Teleradiostereo" Flavio Maria Tassotti, il centrocampista guineano non andrà al Cagliari, una delle squadre a cui era stato accostato. Il club sardo, però, vorrebbe Ebrima Darboe in prestito che, oltre al Venezia, interessa anche alla Salernitana. Il giallorosso, conclusa l'avventura col Gambia in Coppa d'Africa, è atteso domani a Roma.