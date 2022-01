Calciomercato Roma: nessuna trattativa per Fazio alla Salernitana

Le voci degli ultimi giorni, con l'arrivo di Walter Sabatini che lo ha anche citato in conferenza stampa, sembravano aprire uno spiraglio per la partenza di Federico Fazio verso la Salernitana. Ma al momento, secondo quanto riferito su Twitter, non c'è alcuna trattativa tra il difensore argentino, ai margini della rosa romanista, e il club campano. I giallorossi, come facilmente prevedibile, sono disponibili ad accontentare un'eventuale richiesta di partenza.

? Al momento nessuna trattativa in corso tra #ASRoma e #Salernitana per #Fazio. L’entourage del giocatore non ha ancora comunicato nulla ai giallorossi ma il club rimane disponibile ad accontentare l’argentino qualora chiedesse di partire @tempoweb #calciomercato pic.twitter.com/OxvLkpqelR — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) January 21, 2022