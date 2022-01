Nome nuovo per quanto riguarda il reparto arretrato della Roma: stando a quanto riferisce il sito specializzato sul calciomercato, i giallorossi avrebbero preso di mira il difensore centrale francese Samuel Gigot. Classe '93, di proprietà dello Spartak Mosca con contratto in scadenza il prossimo giugno, Gigot era stato in passato accostato a club come Besiktas, Galatasaray, Saint-Etienne e Torino.

(tmw.com)

