Calciomercato Roma, ag. Botman: "Per Sven ho incontrato anche i giallorossi"

CMIT TV - Da lungo seguito dal Milan per rinforzare la difesa, Sven Botman è finito anche nel mirino della Roma, che in estate potrebbe intervenire sul mercato per regalare a Mourinho un altro difensore centrale di livello. A rivelarlo è stato Francesco Miniero, rappresentante italiano del difensore olandese del Lille, classe 2000.

Le sue parole: "E' concentratissimo sul Lille, una società che è cresciuta tantissimo. Oggettivamente dobbiamo dire che è uno dei centrali più forti in Europa, piace a tanti club, credo che piaccia a tutti i top club italiani. Comprare a gennaio un calciatore del genere richiede un esborso economico importante e non so chi possa permetterlo. Credo che superiamo anche i 30 milioni. Per me ovviamente sarebbe anche un onore poterlo portare in Italia e posso dirvi serenamente che l'Italia non gli dispiacerebbe. Ho incontrato anche la Roma, ma non è l'unica. Purtroppo ad oggi il problema è sempre lo stesso: la questione economica. Soprattutto, il Lille tiene veramente tanto a questo ragazzo".