Calciomercato Roma: Mayoral e Villar atterrati a Madrid. Saranno del Getafe nelle prossime ore (FOTO)

Doppio rinforzo dalla Roma per il Getafe, impegnato a lottare per la permanenza in Liga dove attualmente occupano la quart'ultima posizione con un solo punto di vantaggio sull'Alaves terz'ultimo. Borja Mayoral e Gonzalo Villar andranno a rinforzare la rosa a disposizione di Quique Sanchez Flores. I due, come mostrato dai media spagnoli, sono atterrati a Madrid in mattinata e nelle prossime ore saranno ufficialmente due calciatori del Getafe, entrambi in prestito fino al termine della stagione.