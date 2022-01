Calciomercato Roma: Maitland-Niles in ambasciata per il visto, partenza prevista per domani mattina. Trattativa avanzata per Oliveira

Maitland-Niles si avvicina alla Roma. Nella notte c'è stato l'ultimo scambio di contratti ed ora il giocatore si trova in ambasciata per ottenere il visto d'uscita dall'Inghilterra. La partenza è prevista per domani mattina.

Inoltre la società giallorossa sta trattando anche con il Porto per Sergio Oliveira. La formula su cui è impostata la trattativa è un prestito con diritto di riscatto. L'obiettivo è quello di chiudere l'operazione in tempi molto brevi per farlo arrivare il prima possibile alla corte di Mourinho. I contatti sono comunque positivi.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE