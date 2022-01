Calciomercato Roma, Longoria (pres. Marsiglia): «Per Kamara prevarrà la logica, decideremo la soluzione giusta per tutti»

Il destino di Boubacar Kamara, col contratto in scadenza a giugno, sembra ormai lontano dal Marsiglia. Il centrocampista sta valutando se lasciare ora o in estate l'OM, con Manchester United e Roma sempre alla finestra. Della sua situazione ha parlato il presidente del club marsigliese, Pablo Longoria, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sead Kolasinac: "Abbiamo parlato molto con Kamara, tra noi c'è rispetto reciproco. La logica alla fine prevarrà: ascolteremo ciò che è meglioper il giocatore e per il club. Ma per noi questa non è una situazione piacevole""