Calciomercato Roma: l'Inter pensa a Villar come vice-Brozovic, ma prima i nerazzurri dovranno cedere

Gonzalo Villar è uno dei principali candidati alla partenza in casa Roma. Il centrocampista spagnolo, non considerato da Mourinho (con lui 6 presenze quest'anno, tutte in Conference League con zero minuti in campionato), è sul piede di partenza nonostante abbia un contratto fino al 2024. Negli ultimi giorni è tornata d'attualità l'ipotesi Inter. Il club nerazzurro vorrebbe il giocatore in prestito come prima alternativa a Brozovic, ipotesi che si potrebbe concretizzare nel caso in cui si riescano a cedere sia Sensi che Vecino.

(Gasport)