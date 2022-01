Calciomercato Roma: la Samp si rifà avanti per Villar

Con 0 minuti in campionato e qualche scampolo di partita in Conference League, Gonzalo Villar appare destinato a lasciare la Roma entro la chiusura del mercato invernale. Oltre al Celta Vigo c'è da segnalare l'interesse di un club di Serie A. Come riferisce la trasmissione "Calciomercato - L'originale" per il centrocampista spagnolo si è fatta avanti nuovamente la Sampdoria. Il club doriano aveva già fatto un sondaggio la scorsa settimana, trovando però la risposta negativa del calciatore.

(Sky Sport)