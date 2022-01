Calciomercato Roma: la Fiorentina non molla Mayoral, a metà gennaio il punto con giallorossi e Real

La recente indisponibilità per il Covid non cambia quello che sembra uno scenario già avviato da mesi. La Fiorentina non perde di vista Borja Mayoral e punta a chiudere per l'attaccante spagnolo. A metà mese sono in programma nuovi contatti sia con la Roma che con il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. Il club giallorosso non ostacolerà il trasferimento ed è disposto ad interrompere in anticipo il prestito biennale, resta però da superare l'ostacolo della formula. Il Real vorrebbe infatti la cessione a titolo definitivo, entro gennaio oppure a giugno. 15 milioni è la valutazione del giocatore, che ha messo i viola in cima alle sue preferenze.

(La Nazione)