Calciomercato Roma, dalla Spagna: Kamara vicino al Manchester United

Uno degli obiettivi principali della Roma in questa sessione di mercato è stato Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia. La società giallorossa ha seguito con grande interesse le vicende del calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno, ma l'elevata concorrenza e le eccessive richieste di ingaggio avrebbero portato i capitolini a virare su altri obiettivi. Ora il ventiduenne sarebbe molto vicino al Manchester United, che lo vorrebbe già a gennaio per rinforzare il reparto. Su di lui però ci sarebbero anche il Real Madrid, il Barcellona, il West Ham ed il Newcastle, ma i Red Devils sarebbero in vantaggio.

(marca.com)

