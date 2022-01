Calciomercato Roma: Juventus al lavoro col Cagliari per Nandez

Dopo il colpo Vlahovic e le uscite sempre più vicine di Bentancur e Kulusevski verso il Tottenham, la Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo. Il club bianconero, oltre che per Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach, lavora con il Cagliari per il passaggio a Torino di Nahitan Nandez, anche di recente accostato alla Roma. Secondo il giornalista della "Gazzetta dello Sport" Luca Bianchin, la Juve potrebbe accogliere entrambi nelle prossime 24 ore proprio in chiusura del mercato invernale.





#Juve could sign both #Zakaria and #Nandez in the next 24 hours. Work in progress with Cagliari. #transfers — luca bianchin (@lucabianchin7) January 30, 2022