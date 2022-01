È ancora in dubbio il futuro di Amadou Diawara. Il guineano, ai margini della rosa giallorossa, non ha ancora sciolto le riserve. Nei giorni scorsi il Valencia si era fatto avanti concretamente. L'accelerazione decisiva, però, ancora non è arrivata. Così, nelle ultime ore, si è inserito concretamente il Venezia, alla ricerca di rinforzi per raggiungere la salvezza. Il giocatore intanto riflette sulla possibilità di trasferirsi al club lagunare.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE