Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Pellegrini e Zaniolo e offre Ndombelé: 'no' dei giallorossi. Spurs sulle tracce di Darboe

Il Tottenham sarebbe alla ricerca di rinforzi a centrocampo e avrebbe messo nel mirino Stefano Sensi dell'Inter, ma non solo. Secondo le informazioni del sito del programma sportivo, per il mercato di gennaio il club allenato da Antonio Conte avrebbe chiesto alla Roma Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini e per arrivare ai due avrebbe messo sul piatto Tanguy Ndombelé: i giallorossi, però, non li vogliono cedere.

Gli Spurs, inoltre, starebbero anche seguendo Ebrima Darboe, fresco di rinnovo contrattuale e ora impegnato in Coppa d'Africa col Gambia.

(90min.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE