Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea pensa ad Abraham in caso di cessione di Lukaku

L'intervista di Romelu Lukaku a Sky Sport ha alzato un polverone in casa Chelsea. Thomas Tuchel, allenatore dei Blues, ha deciso di non convocarlo per il big match contro il Liverpool ed il rapporto tra i due si è indubbiamente deteriorato. Per rimpiazzare il belga qualora dovesse partire, il club inglese starebbe già pensando a delle alternative e tra queste ci sarebbe anche Tammy Abraham. Il Chelsea lo ha ceduto in estate ai giallorossi e, per non perdere totalmente il controllo sul giocatore, ha inserito un diritto di recompra da circa 80 milioni di euro, valido però solo a partire dall'estate 2023.

(dailystar.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE