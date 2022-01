Calciomercato Roma: gradimento del Sassuolo per Ciervo

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, la Roma è impegnata a piazzare gli esuberi della rosa per regalare a Josè Mourinho una nuova pedina, più funzionale al progetto. Intanto qualcosa si muove anche sui giovani di prospettiva di proprietà dei giallorossi: nello specifico Gianluigi Longari di Sportitalia riporta di un interesse del Sassuolo per Riccardo Ciervo, attualmente in prestito alla Sampdoria.