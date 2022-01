In questa finestra di mercato invernale, che ha già visto la Roma rinforzarsi con Maitland-Niles e Sergio Oliveira, spunta un nuovo profilo accostato al club giallorosso: si tratta di Jorge De Frutos, attaccante spagnolo classe 1997 in forza al Levante. Secondo le informazioni del sito sportivo, in Serie A Roma ed Hellas Verona sarebbero interessate al giocatore.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE