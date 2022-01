Calciomercato Roma, Fazio-Salernitana: il club giallorosso farà di tutto per favorire il passaggio

Fuori rosa nella Roma con l'arrivo di José Mourinho, Federico Fazio è uno dei giocatori individuati da Walter Sabatini per rinforzare la Salernitana. Da giorni si parla dell'interesse del ds del club campano per il difensore argentino e, stando alle informazioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Roma farà di tutto per favorirne il passaggio.

#Salernitana si riapre la possibilità di arrivare a #Fazio. La #Roma farà dì tutti per favorirne il passaggio. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) January 27, 2022