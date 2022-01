Calciomercato Roma, accordo col Porto per Oliveira: prestito a un milione, riscatto a 13.5

Conto alla rovescia per la fumata bianca tra Roma e Porto per Sergio Oliveira: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sull'emittente satellitare, dovrebbe essere domani il giorno chiave per il trasferimento in giallorosso del centrocampista portoghese, rinforzo per la linea mediana che Josè Mourinho aspetta in realtà già dalla scorsa estate. L'esperto di calciomercato non esclude che nelle prossime 24 Oliveira possa persino sbarcare nella Capitale.

(Sky Sport)

AGGIORNAMENTO 23.39 - Un milione per il prestito, 13.5 per il riscatto a giugno: queste le cifre per l'operazione Sergio Oliveira riportate dalla versione online del quotidiano sportivo. Dopo l'arrivo del centrocampista portoghese, Tiago Pinto si dedicherà allo sfoltimento della rosa e all'alleggerimento del monte ingaggi.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE