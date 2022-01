Calciomercato Roma: difficile l'arrivo di un regista nelle ultime ore di mercato

Col passare delle ore sono sempre meno le possibilità che la Roma possa arrivare al regista di centrocampo tanto desiderato da Mourinho. Come scrive su twitter Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, infatti, a prescindere dall'uscita di Diawara, è difficile l'arrivo di un altro giocatore. Situazione Darboe: il classe 2001 esce (in prestito) solo se non parte il guineano.

