Sarà probabilmente in Premier League il futuro di Boubakar Kamara, che in scadenza nel 2022 lascerà il Marsiglia a zero in estate. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il giocatore sarebbe infatti nel mirino di due club di Premier League: Newcastle e West Ham, che potrebbero garantirgli migliori condizioni economiche. Sempre più difficile, dunque, l'ipotesi Roma, che intanto è vicina a Sergio Oliveira del Porto.

(thesun.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE