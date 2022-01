Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: offerta per Maitland-Niles, nessuna risposta dall'Arsenal

Prosegue il lavoro della Roma per puntellare la rosa in questa finestra di mercato invernale e uno degli innesti individuati è Ainsley Maitland-Niles per mettere a disposizione di Mourinho un'alternativa a Karsdorp. Stando alle indiscrezioni che giungono all'Inghilterra, nei giorni scorsi il club giallorosso ha presentato un'offerta all'Arsenal per accaparrarsi l'esterno classe '97 in prestito con diritto di riscatto fissato in estate, ma al momento non è arrivata una risposta da parte dei Gunners.

La Roma, secondo il sito sportivo, proferirebbe acquistare Maitland-Niles in questa sessione di mercato, ma non sarebbe nelle condizioni economiche per farlo. Il piano dei giallorossi sarebbe quello di vendere in estate Pau Lopez, Justin Kluivert e Cengiz Under per poi riscattare l'inglese. Il club vorrebbe anche trovare un accordo rapidamente considerando i due big match contro Milan e Juventus, in programma rispettivamente il 6 e il 9 gennaio. Ma, senza un'intesa in tempi brevi, la Roma potrebbe virare su altri obiettivi.

(theathletic.com)

