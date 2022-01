Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi, Inter ed Arsenal su Djed Spence

Circola un nuovo nome per la corsia destra in ottica giallorossa: si tratta del classe 2000 Djed Spence, di proprietà del Middlesbrough ed in prestito al Nottingham Forest. L'esterno basso, secondo quanto scrivono in Inghilterra, ha attirato l'interesse dell'Arsenal per gennaio, della Roma e dell'Inter ed è valutato dal club proprietario del cartellino intorno ai 10 milioni di sterline.

Qualsiasi accordo, però, dovrebbe essere concluso in prestito perché il terzino inglese ha già giocato per due club in questa stagione e non potrebbe giocare per una terza squadra diversa.

(mirror.co.uk)

