Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Galatasaray su Diawara

Resta in uscita dalla Roma Amadou Diawara, sempre più ai margini della rosa di Mourinho e ora impegnato in Coppa d'Africa con la sua Guinea. Per l'ex Napoli, negli ultimi giorni, si è fatto sotto il Valencia, ma come riporta il giornalista turco Gokhan Dinc, anche il Galatasaray sarebbe forte sul numero 42 giallorosso.

Galatasaray'ın orta saha transferindeki ilk aday Amadou Diawara! Işıtan Gün ise buradaki olaylardan dolayı Hollanda'ya gitmiş. Hollanda'da şu an... CANLI: https://t.co/6ww2uz7Dc9 — Gökhan Dinç (@gkhndinc) January 17, 2022