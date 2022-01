Calciomercato Roma, dalla Spagna: interesse per Vazquez e Ceballos del Real Madrid

La Roma continua ad essere attivissima sul mercato per regalare a José Mourinho un terzo colpo in questa sessione invernale. I giallorossi hanno nuovamente bussato alla porta del Real Madrid, ma in questo caso né per Luka Jovic né per Nacho Fernandez, bensì per Lucas Vazquez e Dani Ceballos. Per il terzino spagnolo i contatti sarebbero già stati avviati: il presidente dei Blancos, Florentino Perez, avrebbe aperto alla cessione ma il tecnico Carlo Ancelotti si sarebbe fermamente opposto. La Roma avrebbe garantito al calciatore uno stipendio simile a quello che percepisce in Spagna ed un ruolo da protagonista. La valutazione fatta sarebbe inferiore ai 10 milioni, ma l'allenatore del Real ritiene che il classe '91 possa rivelarsi fondamentale in questa seconda parte di stagione.

Per il centrocampista sia la società spagnola sia Ancelotti avrebbero dato l'ok, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere in Liga per tornare al Betis.

(elnacional.cat)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE