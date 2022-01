Calciomercato Roma, dalla Spagna: Braithwaite rifiuta i giallorossi

Un secco 'no' alla Roma da parte di Martin Braithwaite: questa la notizia riferita dal portale catalano. Stando alle indiscrezioni l'attaccante danese del Barcellona è stato cercato dai giallorossi per rinforzare il reparto offensivo già a gennaio, ma il 30enne vorrebbe continuare a giocarsi le sue chances alla corte di Xavi Hernandez. Dopo l'addio di Koeman i contatti tra il club di Trigoria e i blaugrana si erano intensificati per perfezionare il trasferimento di Braithwaite, che però si trova bene a Barcellona e attende di recuperare dall'infortunio al ginocchio per tornare in pista.

(elnaciontal.cat)

