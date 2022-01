Calciomercato Roma, dalla Polonia: piace Stalmach del Górnik Zabrze. Sul giovane anche Milan e Salisburgo

La Roma lavora sul mercato non solo per il presente, ma anche per il futuro. Il nome nuovo è quello di Dariusz Stalmach, giovane promessa del calcio polacco, classe 2005, in forza al Górnik Zabrze. Il giovane centrocampista è una delle maggiori scoperte della scorsa stagione, nella Youth League, tanto che è stato promosso tra i grandi a soli 15 anni. Diversi club hanno chiesto informazioni su Stalmach, che ha esordito in Ekstraklasa a fine novembre: tra questi spiccano Roma, Milan, Fiorentina e Salisburgo. Fece lo stesso percorso anche Lukasz Skorupski, dal Górnik alla Roma, nel 2013.

(sport.interia.pl)

