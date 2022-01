Calciomercato Roma, dalla Germania: Grillitsch è ancora un obiettivo, idea per giugno a parametro zero

Era stato accostato a lungo alla Roma mesi fa, prima dell'arrivo nella Capitale di Sergio Oliveira. Ma il club giallorosso non ha abbandonato la pista che porta a Florian Grillitsch. Il centrocampista, in scadenza di contratto con l'Hoffenheim, lascerà sicuramente il suo club a parametro zero la prossima estate e dalla Germania segnalano che il nazionale austriaco è ancora un obiettivo di Mourinho, anche se al giocatore si sono interessate per la prossima stagione anche Milan e Newcastle.

Da poche settimane il giocatore ha cambiato procuratore e ora si fa assistire dalla ICM Stellar Sports di Jonathan Barnett, agente tra gli altri di Grealish e Camavinga.

(Sky Sport Deutschland)