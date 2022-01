Calciomercato Roma, dalla Francia: Mourinho chiama Ndombélé, sul giocatore c'è anche il Napoli

L'arrivo nella Capitale di Sergio Oliveira è ormai prossimo ma non ferma i retroscena di mercato riguardo le mosse della Roma per arrivare al centrocampista tanto richiesto da Mourinho. Tra gli obiettivi dei giallorossi nei giorni scorsi c'è stato anche Tanguy Ndombélé, in uscita dal Tottenham.

Secondo quanto riporta l'emittente televisiva francese per lui si è mosso direttamente lo stesso 'Special One', che nei giorni scorsi ha chiamato il giocatore, che ha allenato nella sua esperienza agli Spurs. Ndombélé, che nelle scorse settimane è stato offerto anche a Milan e Juve, interessa anche al Napoli. L'obiettivo del Tottenham è arrivare ad una sua cessione entro fine gennaio.

(TF1)