Calciomercato Roma, dalla Francia: contatti con l'entourage di Bouna Sarr

La Roma è alla ricerca di nuovi giocatori che possano soddisfare le richieste di José Mourinho. Come riporta il sito francese, i giallorossi avrebbero allacciato i contatti con l'entourage di Bouna Sarr, terzino destro del Bayern Monaco. Su di lui però ci sarebbero anche Lille, Bordeaux e Genoa. Il ventinovenne non sta trovando molto spazio in stagione soprattutto a causa dell'elevata concorrenza in quel ruolo, ma nonostante questo un mese fa aveva dichiarato ai microfoni di L'Equipé di voler rimanere nel club bavarese, con il quale avrebbe "fatto il punto della situazione a giugno". Attualmente è impegnato in Coppa d'Africa, ma chissà se rimarrà ancora al Bayern Monaco fino al termine della stagione.

(footmercato.net)

