Calciomercato Roma, dalla Francia: chieste informazioni per Ndombele. L'ostacolo è l'ingaggio

Tanguy Ndombele è in uscita dal Tottenham, messo ai margini da Antonio Conte tanto che in questi giorni si starebbe allenando da solo, e la Roma sarebbe uno dei club interessati a prenderlo in prestito. Il presidente degli Spurs Daniel Levy ha definitivamente deciso di liberarsi del centrocampista francese e continua a sperare di guadagnare qualcosa dal suo addio, ma sa che sarà difficile e che sarà più probabile vederlo partire in prestito. Tra i club che hanno manifestato interesse per il centrocampista c'è proprio la Roma di José Mourinho, con il quale ha mantenuto un rapporto stretto. Il vero ostacolo è rappresentato dall'alto ingaggio percepito da Ndombele, sul quale è vivo l'interesse anche del Napoli e di alcuni club spagnoli, come Barcellona e Atletico Madrid. Il centrocampista si sta allenando da solo da

