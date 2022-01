Una volta completata l'operazione Maitland-Niles, l'obiettivo di Tiago Pinto è quello di regalare a Josè Mourinho un centrocampista. E come scrivono proprio dal Portogallo, per i giallorossi torna di moda il nome di Sérgio Oliveira, già cercato in estate. Roma e Porto hanno iniziato i primi colloqui per il classe '92 (in scadenza nel 2025). Il club giallorosso lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, col giocatore non più inamovibile per Conceição.

(maisfutebol.pt)

