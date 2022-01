Discrepanze sulle cifre che circolano in merito all'affare che porterà Sergio Oliveira alla Roma - in mattinata lo sbarco del centrocampista nella Capitale -: secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese, l'operazione potrebbe portare nelle casse del Porto 20 milioni di euro complessivi, a fronte dei 15 - 1.5 per il prestito e 13.5 per il riscatto - di cui si è parlato nelle ultime ore.

(Record)