Dopo una prima fase di attivismo, la Roma attende che cada una pedina del domino per regalare a Mourinho il terzo colpo in entrata. Stando a quanto riporta il quotidiano sportivo ci sarebbe stato un contatto tra lo Special One e Boubacar Kamara, centrocampista francese in rotta con il Marsiglia. L'affare non avrebbe comunque la strada spianata: le richieste economiche del giocatore sono importanti e su di lui si registra anche il corteggiamento del Manchester United.

(Corsport)