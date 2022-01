Calciomercato Roma: contatti recenti con alcuni intermediari per Ndombele

Con l'arrivo di Maitland-Niles e Sergio Oliveira potrebbe non essere chiuso il mercato in entrata della Roma. La società giallorossa è infatti attiva anche sul fronte delle cessioni con Villar e Diawara che potrebbero lasciare la capitale. A quel punto, può aprirsi nuovamente la porta di Trigoria verso l'interno: con il nome di Tanguy Ndombele che è in uscita dal Tottenham. Prova ne è, come riferisce il sito di calciomercato, che ci sono stati contatti recenti tra la Roma ed intermediari legati al centrocampista.

Si fa inoltre chiarezza sull'ingaggio: circa 4 milioni di euro netti, lo stipendio annuale percepito da Ndombele. Per il quale Paratici sta cercando una soluzione che gli garantisca il riscatto a giugno ma sul finire del mese l'affare può concludersi anche in prestito secco.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE