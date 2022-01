LIVE - Calciomercato Roma: Oliveira in viaggio per la Capitale. Sbarco anticipato alle 11.10 (FOTO)

Tutto pronto per lo sbarco di Sergio Oliveira a Roma: il centrocampista atterrerà in mattinata nella Capitale per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai colori giallorossi. Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni la formula. Seguiamo la mattinata del calciatore portoghese:

LIVE

09.21 - Anticipato di qualche minuto l'arrivo di Sergio Oliveira nella Capitale: come riporta Jacopo Aliprandi, giornalista de Il Corriere dello Sport, il centrocampista atterrerà all'aeroporto di Ciampino alle 11.10 di questa mattina, in anticipo di 25 minuti rispetto alle indiscrezioni circolate nella serata di ieri. Manca dunque sempre meno all'ufficializzazione dell'affare tra Roma e Porto che porterà alla corte di Mourinho il tanto atteso centrocampista.

09.00 - Intercettato dal quotidiano portoghese Record, Oliveira lascia Oporto con un volo diretto a Roma. Sempre stando alle informazioni che rimbalzano dal Portogallo, il giocatore è arrivato in aeroporto intorno alle 7 - ora locale - di stamattina, e si è imbarcato dopo una lunga attesa. Decollo alle ore 09.44 del luogo.

Fotogalerias - 'Ciao Roma': as imagens da partida de Sérgio Oliveira rumo a Itália https://t.co/boFhuo3j43 — Diário Record (@Record_Portugal) January 12, 2022